Real Madrid hat Inter-Profi Denzel Dumfries bereits unter Vertrag genommen

Real Madrid hat am Donnerstag bereits Nägel mit Köpfen gemacht und den niederländischen Rechtsverteidiger Denzel Dumfries verpflichtet.

Inter Mailand ist letztlich machtlos gegen den Abgang des 30-jährigen Nationalspielers. Grund dafür ist eine Ausstiegsklausel in dessen Vertrag. Real Madrid hat die Nerazzurri laut Fabrizio Romano am Donnerstag darüber informiert, dass die Dokumente zur Aktivierung der Klausel aktiviert wurden. Den notwendigen Medizincheck hat Dumfries während der WM-Vorbereitung in seiner niederländischen Heimat auch bereits absolviert.

Als Ablöse fliessen 20 Mio. Euro. Dumfries läuft somit in der neuen Saison als Königlicher auf. Er soll dort auf der rechten Abwehrseite zur neuen Stammkraft avancieren. Der neue Trainer José Mourinho hat dem Neuzugang zugestimmt.