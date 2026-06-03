SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klausel aktiviert

Real Madrid hat Inter-Profi Denzel Dumfries bereits unter Vertrag genommen

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 21:34
Real Madrid hat Inter-Profi Denzel Dumfries bereits unter Vertrag genommen

Real Madrid hat am Donnerstag bereits Nägel mit Köpfen gemacht und den niederländischen Rechtsverteidiger Denzel Dumfries verpflichtet.

Inter Mailand ist letztlich machtlos gegen den Abgang des 30-jährigen Nationalspielers. Grund dafür ist eine Ausstiegsklausel in dessen Vertrag. Real Madrid hat die Nerazzurri laut Fabrizio Romano am Donnerstag darüber informiert, dass die Dokumente zur Aktivierung der Klausel aktiviert wurden. Den notwendigen Medizincheck hat Dumfries während der WM-Vorbereitung in seiner niederländischen Heimat auch bereits absolviert.

Als Ablöse fliessen 20 Mio. Euro. Dumfries läuft somit in der neuen Saison als Königlicher auf. Er soll dort auf der rechten Abwehrseite zur neuen Stammkraft avancieren. Der neue Trainer José Mourinho hat dem Neuzugang zugestimmt.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Klausel aktiviert

Real Madrid hat Inter-Profi Denzel Dumfries bereits unter Vertrag genommen

3.06.2026 - 21:34
Konaté & Dumfries

José Mourinho hat zwei Transfers bei Real Madrid bereits zugestimmt

3.06.2026 - 11:00
Alles klar mit Real

Ex-Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté hat seinen neuen Klub gefunden

2.06.2026 - 15:27
Hochkaräter

Arsenal hat eine Aussenverteidiger-Shortlist mit vier Namen

2.06.2026 - 10:52
Mögliche Verstärkung

Real Madrid hat Denzel Dumfries dank Ausstiegsklausel auf dem Schirm

2.06.2026 - 09:12
Zu alt und zu teuer

Inter Mailand greift bei Alaba & Maguire aus zwei Gründen nicht zu

1.06.2026 - 15:17
Keine eindeutige Aussage

ManCity-Spielmacher Rodri äussert sich zu den Spekulationen um Real Madrid

1.06.2026 - 14:39
Künftiger Posten

Cesc Fabregas hat weiterhin den Traum von Real Madrid

1.06.2026 - 12:13
Arsenal bleibt gelassen

Real Madrid soll Rice intern diskutieren

31.05.2026 - 20:56
Absoluter Wunschspieler

Ajax Amsterdam bei Ceballos in der Pole Position

31.05.2026 - 12:04