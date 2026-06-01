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Cesc Fabregas hat weiterhin den Traum von Real Madrid

Autor: | Publiziert: 1 Juni, 2026 12:13
Cesc Fabregas hat weiterhin den Traum von Real Madrid

Der spanische Coach Cesc Fabregas träumt weiterhin davon, eines Tages Real Madrid als Cheftrainer zu betreuen.

Der Ex-Profi möchte bei den Königlichen in Zukunft unbedingt als Coach arbeiten, wie die spanische Zeitung «Sport» berichtet. Fabregas hat sich vorderhand in Italien einen Namen gemacht: Mit Como ist er zunächst aufgestiegen und hat sich mit dem Team in den letzten beiden Jahren in der Serie A etabliert.

Bei den Norditalienern fühlt sich der 39-Jährige weiterhin sehr wohl. Er ist voll und ganz auf das Projekt fokussiert. Real Madrid bleibt als Vision allerdings stets präsent. Die Königlichen selbst sind von der Arbeit des Übungsleiters in Como beeindruckt und ziehen diesen als Option für den Posten an der Seitenlinie für die Zukunft in Betracht. Allerdings noch nicht sofort.

In diesem Sommer plant auch Fabregas selbst noch keinen Abgang aus Como. Sein Vertrag läuft bis 2028.

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