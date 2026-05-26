Antonio Rüdiger und Real Madrid haben sich geeinigt

Abwehrspieler Antonio Rüdiger wird seinen Aufenthalt bei Real Madrid um mindestens ein weiteres Jahr verlängern.

Der deutsche Nationalspieler und die Madrilenen haben sich laut Fabrizio Romano definitiv auf einen neuen Vertrag bis Juni 2027 geeinigt. Die Unterschrift könnte bereits in Kürze erfolgen. Rüdiger spielt in den Planungen von Real weiterhin eine wichtige Rolle.

Der Innenverteidiger stiess vor vier Jahren ablösefrei von Chelsea nach Madrid und nimmt dort im Abwehrzentrum eine wichtige Position ein, wobei er in der Vergangenheit verschiedentlich durch Verletzungen zurückgebunden wurde.

In diesem Sommer wird er mit Deutschland die WM bestreiten. Danach geht es für Rüdiger wieder nach Spanien zurück.