Exklusiv: Sandro Chieffo bei GC auf der Kippe

Bei GC kündigen sich einmal mehr viele Veränderungen an – und dabei geht es nicht allein um die Profiabteilung. Im Hintergrund werden verschiedene Strukturen gecheckt. Im Zuge dessen könnte es Sandro Chieffo treffen.

Nachdem der Grasshopper Club Zürich über den Umweg Barrage den Klassenerhalt in der Super League klargemacht hat, geht das grosse Stühlerücken los. Kein Stein soll auf dem anderen bleiben – und das nicht nur in der Profiabteilung.

Nach Informationen von 4-4-2.ch steht der Job von Sandro Chieffo auf der Kippe. Im Hintergrund soll es zu Meinungsverschiedenheiten mit Sportchef Alain Sutter gekommen sein. Thema war dabei unter anderem die zukünftige Ausrichtung im Nachwuchs der Hoppers.

Und was noch dazukommt: Sutter war nicht derjenige, der Chieffo installiert hat. Sutters Vorgänger Stephan Schwarz war es, der Chieffo 2024 als Ausbildungschef engagierte. Zu Chieffos Aufgaben gehört die Entwicklung junger zu Spieler fördern, ihre Integration in den Profibereich zu begleiten und die Trainerentwicklung voranzutreiben.

Sutter hat womöglich im Sinn, statt Chieffo einen alten Weggefährten auf die Position einzuberufen. Das ist in der Branche gängige Praxis. Chieffos Vertrag bei GC ist dem Vernehmen nach noch bis 2027 gültig.