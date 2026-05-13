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GC setzt am Samstag U21-Spieler ein, um Profis für die Barrage zu schonen

Autor: | Publiziert: 13 Mai, 2026 10:35
GC setzt am Samstag U21-Spieler ein, um Profis für die Barrage zu schonen

Nach dem 3:2-Sieg gegen Winterthur steht fest, dass die Grasshoppers in der kommenden Woche die Barrage bestreiten werden. Das letzte Ligaspiel in Lausanne am Samstag hat keine tabellarische Bedeutung mehr. Genau so wird es GC-Trainer Peter Zeidler auch behandeln.

Der Trainer der Zürcher und auch Sportchef Alain Sutter sahen sich am vergangenen Sonntag den 2:0-Sieg der U21 gegen Delémont in der 1. Liga Classic an. Gleich mehrere Akteure, die für die Hoppers da auf dem Platz standen, werden am Samstag wohl in der Super League zum Einsatz kommen und sogar ihre Debüts feiern.

Zeidler plant nämlich zahlreiche Profis für die bereits am kommenden Montag beginnende Barrage zu schonen. Dass die Teilnahme daran für GC bereits feststeht, ist diesbezüglich elementar. Wegen der Nichtverfügbarkeit des Letzigrund-Stadions zum eigentlich geplanten Zeitpunkt für das Rückspiel wurde die Barrage insgesamt um gleich zwei Tage vorverschoben – auf Kosten der Erholungszeit.

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