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Sperren bleiben bestehen

GC hat mit Rekurs gegen Arigoni-Strafe keinen Erfolg

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 14:28
GC hat mit Rekurs gegen Arigoni-Strafe keinen Erfolg

Die Grasshoppers haben mit ihrer Einsprache gegen die Spielsperren von Rechtsverteidiger Allan Arigoni keinen Erfolg.

Der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der Swiss Football League hat die Einsprache gegen die drei Spielsperren abgewiesen. Arigoni wurde am 3. Mai gegen Servette wegen eines groben Foulspiels vom Platz gestellt.

Eine Sperre hat er bereits verbüsst. Arigoni muss auch beim Heimspiel gegen Winterthur am Dienstag und beim Auswärtsspiel in Lausanne am 16. Mai zuschauen.

Dieser Entscheid ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig.

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