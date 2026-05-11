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Eher unwahrscheinlich

Jogi Löw plant keine baldige Rückkehr auf die Trainerbank

Autor: | Publiziert: 11 Mai, 2026 15:05
Jogi Löw plant keine baldige Rückkehr auf die Trainerbank

Jogi Löw könnte seine Karriere als Trainer bereits beendet haben, wie er nun durchblicken liess.

Bei einem Pressetermin in Berlin teilte der 66-Jährige mit, dass eine Rückkehr auf die Trainerbank «eher unwahrscheinlich» sei. Zwar habe es in der Vergangenheit immer wieder Anfragen gegeben, seit dem Aus als deutscher Nationaltrainer im Sommer 2021 hat ihn aber kein Job mehr wirklich gereizt. Löw führte aus: «Bislang hat mir so ein bisschen auch das innere Feuer dafür gefehlt. Das ist ja unbedingt notwendig, wenn man Trainer sein will.» Ausserdem sei er inzwischen «schon ein paar Jahre raus. Und ich weiss auch gar nicht, ob ich überhaupt noch diese Energie hätte, jetzt eine Mannschaft ständig voranzubringen.»

Noch hält sich der Ex-Bundestrainer aber alle Türen offen: «Vielleicht kann es sein, wenn ein Angebot kommt, das mich wirklich packt, dass ich das nochmal mache.»

Zuletzt sagte er bereits, dass ein Trainerjob in der Bundesliga keine Option sei. Wenn dann gehe sein Blick ins Ausland.

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