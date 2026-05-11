GC-Stürmer Emmanuel Tsimba wird von der Liga hart bestraft

GC-Stürmer Emmanuel Tsimba muss nach seinem Platzverweis infolge einer Tätlichkeit im Zürcher Derby (1:2) drei Partien zuschauen.

Die Swiss Football League hat die entsprechende Sanktion ausgesprochen. Tsimba wurde kurz vor der Pause vom Platz gestellt. Er wird somit die zwei verbleibenden Ligaspiele der Hoppers verpassen und auch in der allfälligen Barrage ein Spiel zuschauen müssen.

Tsimba ist seit Beginn dieses Jahres an GC ausgeliehen. Die Transferrechte am 19-Jährigen liegen eigentlich bei den Young Boys.