SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Personelle Änderungen

YB hat seinen neuen Nachwuchschef gefunden – ein Seoane-Assistent muss gehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Mai, 2026 11:27
YB hat seinen neuen Nachwuchschef gefunden – ein Seoane-Assistent muss gehen

Die Young Boys nehmen im Hinblick auf die kommende Saison personelle Änderungen vor. Mit Ex-Nati-Verteidiger Marc Hottiger wurde der Nachfolger von Gérard Castella als neuer Nachwuchschef gefunden. Zoltan Kadar muss den Klub derweil verlassen.

Marc Hottiger ist seit acht Jahren beim Schweizerischen Fussballverband angestellt. Nun wechselt er zu YB, wo er im Verlauf des Herbsts die Castella-Nachfolge antritt und künftig als Ausbildungschef der Altersstufen U16, U17, U19 und U21 fungiert.

Der 58-Jährige bestritt für die Schweizer Nati einst 64 Länderspiele. Beim SFV war er zunächst im Controlling und später für die Entwicklung der Partnerschaften sowie der Leistungszentren im Nachwuchsfussball tätig. Im Januar 2022 übernahm Hottiger die Leitung des Ressorts Nachwuchsförderung. Er hatte massgeblichen Anteil an der Etablierung der Altersstufen U17 und U19 sowie an neuen Wettkampfformaten im Bereich Footeco und bei der U15.

Castella war bei den Bernern seit 2017 beschäftigt und verlässt den Verein nun.

Dasselbe trifft auch auf Assistenztrainer Zoltan Kadar zu. Die Klubleitung hat entschieden, den Ende Juni auslaufenden Kontrakt des Assistenten von Cheftrainer Gerardo Seoane nicht mehr zu verlängern. Der Entscheid stehe vor dem Hintergrund, dass Seoane in der neuen Saison nicht mehr drei, sondern zwei Assistenten zur Seite stehen werden.

Kadar war in Bern seit Sommer 2022 beschäftigt und muss sich nun neu orientieren.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
Personelle Änderungen

YB hat seinen neuen Nachwuchschef gefunden – ein Seoane-Assistent muss gehen

5.05.2026 - 11:27
Spielt noch in der Heimat

YB & Lugano stehen in Kontakt mit tunesischem Supertalent

30.04.2026 - 11:08
Alt bekannt

Ex-YB-Profi Fabian Rieder blüht in Augsburg in neuer Rolle auf

27.04.2026 - 09:18
Später Nackenschlag für YB

St. Gallen verhindert Thuner Titelparty

26.04.2026 - 18:53
Gerade auf Meisterkurs

YB mit Interesse an Abwehr-Star aus Ägypten?

25.04.2026 - 11:54
Verbesserungspotential

YB-Verteidiger Grégory Wüthrich sagt, was der Mannschaft aktuell fehlt

22.04.2026 - 14:16
In der MLS

Ex-YB- und FCB-Coach Raphael Wicky droht bereits der Rauswurf

21.04.2026 - 15:17
Wieder auf dem Platz

Jaouen Hadjam gibt bei YB das langersehnte Comeback

17.04.2026 - 20:35
Profivertrag

Stürmer Edin Etoski schafft bei YB einen grossen Sprung

16.04.2026 - 15:20
Zahlen liegen vor

Der FC Basel überragt in Sachen Transfererlöse weiterhin alle anderen Schweizer Klubs

16.04.2026 - 09:28