YB hat seinen neuen Nachwuchschef gefunden – ein Seoane-Assistent muss gehen

Die Young Boys nehmen im Hinblick auf die kommende Saison personelle Änderungen vor. Mit Ex-Nati-Verteidiger Marc Hottiger wurde der Nachfolger von Gérard Castella als neuer Nachwuchschef gefunden. Zoltan Kadar muss den Klub derweil verlassen.

Marc Hottiger ist seit acht Jahren beim Schweizerischen Fussballverband angestellt. Nun wechselt er zu YB, wo er im Verlauf des Herbsts die Castella-Nachfolge antritt und künftig als Ausbildungschef der Altersstufen U16, U17, U19 und U21 fungiert.

Der 58-Jährige bestritt für die Schweizer Nati einst 64 Länderspiele. Beim SFV war er zunächst im Controlling und später für die Entwicklung der Partnerschaften sowie der Leistungszentren im Nachwuchsfussball tätig. Im Januar 2022 übernahm Hottiger die Leitung des Ressorts Nachwuchsförderung. Er hatte massgeblichen Anteil an der Etablierung der Altersstufen U17 und U19 sowie an neuen Wettkampfformaten im Bereich Footeco und bei der U15.

Castella war bei den Bernern seit 2017 beschäftigt und verlässt den Verein nun.

Dasselbe trifft auch auf Assistenztrainer Zoltan Kadar zu. Die Klubleitung hat entschieden, den Ende Juni auslaufenden Kontrakt des Assistenten von Cheftrainer Gerardo Seoane nicht mehr zu verlängern. Der Entscheid stehe vor dem Hintergrund, dass Seoane in der neuen Saison nicht mehr drei, sondern zwei Assistenten zur Seite stehen werden.

Kadar war in Bern seit Sommer 2022 beschäftigt und muss sich nun neu orientieren.