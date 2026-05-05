Die Bayern legen Anthony Gordon ein konkretes Angebot vor

Die Personalie Anthony Gordon wird beim FC Bayern sehr konkret. Der deutsche Rekordmeister hat dem englischen Newcastle-Profi ein Angebot vorgelegt.

Der 25-Jährige erfüllt vom Profil her die gegenwärtigen Anforderungen der Münchner. Zudem sei Trainer Vincent Kompany von den Qualitäten von Gordon überzeugt. Laut «Sky» wird dem Flügelstürmer ein Fünfjahresvertrag in Aussicht gestellt.

Das Hauptproblem sind aber die hohen Ablöseforderungen von Newcastle. Da ist die Rede von 90 Mio. Euro. Da die Bayern klare finanzielle Limits gesetzt haben, beschäftigen sie sich parallel mit Alternativen. In jedem Fall soll für den linken Flügel eine Verstärkung kommen, der Luis Diaz entlasten kann. Der Kolumbianer spielt zwar eine bärenstarke erste Saison in München, er soll künftig aber häufiger auch mal eine Pause bekommen. Ein Ausfall des Ex-Liverpool-Profis wäre aufgrund mangelnder Alternativen im aktuellen Kader ein schwerer Schlag – dieses Risiko soll zur neuen Spielzeit minimiert werden.

Gordon steht in Newcastle noch langfristig bis 2030 unter Vertrag. Auch der FC Barcelona hat den Nationalspieler im Visier. Die Katalanen haben bezüglich Ablösesumme aber ein ähnliches Problem wie die Bayern und können und wollen nicht jeden Preis zahlen.