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Nach massivem Voice Crack

Harry Kane hat seine Stimme wiedergefunden

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 17:31
Harry Kane hat seine Stimme wiedergefunden

Das WM-Achtelfinal gegen Mexiko hat den englischen Stars und insbesondere Captain Harry Kane alles abverlangt. Beim Bayern-Stürmer versagte nach der Partie sogar die Stimme, was zu einem legendären Interview geführt hat. Einige Zeit später hat sich die Situation wieder entspannt.

Harry Kane ist seinen massiven Voice Crack los, wie ein Interview nach dem Vorfall offenbart. Der 32-Jährige gibt zu, dass sein Auftritt direkt nach Spielschluss in der Heimat für viele Reaktionen und auch einige Sprüche von Freunden gesorgt hat.

Kane hat gegen Mexiko mit einem verwandelten Elfmeter und einem Assist erneut eine starke Leistung gezeigt. In der Schlussphase wurde er nach heroischem und grossem Kampf ausgewechselt. Die «Wonderwall»-Gesangseinlage mit den eigenen Fans hat seiner Stimme dann wohl den Rest gegeben.

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