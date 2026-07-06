Rafael Leão ist offen für Saudi-Arabien

Hinter der sportlichen Zukunft von Rafael Leão stehen in diesem Sommer noch viele Fragezeichen. Der Milan-Stürmer könnte zu einem anderen Topklub in Europa wechseln. Selbst ein Engagement in Saudi-Arabien ist indes nicht ausgeschlossen.

Der 27-Jährige schliesst einen Wechsel dahin laut Fabrizio Romano nicht aus. Vorerst konzentriert er sich aber noch auf Möglichkeiten in Europa. Auch Starberater Jorge Mendes ist inzwischen involviert. Unter anderem soll Tottenham Interesse an Leão bekunden.

Dessen Vertrag bei Milan läuft bis 2028. Der 27-Jährige könnte die Rossoneri nach insgesamt sieben Jahren verlassen. Zuletzt kam er nicht mehr wie gewünscht auf Touren.