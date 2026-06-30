SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Stürmer

Milan bestätigt die Ankunft von Gonçalo Ramos

Autor: | Publiziert: 30 Juni, 2026 16:06
Milan bestätigt die Ankunft von Gonçalo Ramos

Der AC Mailand krallt sich den portugiesischen Stürmer Gonçalo Ramos von Paris St. Germain.

Wie bereits berichtet, unterzeichnet der 25-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2031. Ramos wird erstmals in der Serie A tätig, nachdem er zuletzt drei Jahre bei PSG unter Vertrag stand, aber dort nicht erste Wahl war.

Die Rossoneri zahlen für ihn gemäss eine Ablöse in Höhe von 74 Millionen Euro plus Boni. Der Torjäger avanciert damit zum Rekordtransfer der Mailänder.

Derzeit ist Ramos mit Portugal noch an der WM beschäftigt.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Schwindelerregende Summe

300 Mio. Euro! Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Nachfolger gesucht

Rodri sieht zwei Favoriten für den Ballon d’Or-Gewinn
Mehr entdecken
Sehr begehrt

US-Nationalstürmer Balogun ist das Topziel von PSG und zwei Premier-League-Klubs

30.06.2026 - 17:06
Neuer Stürmer

Milan bestätigt die Ankunft von Gonçalo Ramos

30.06.2026 - 16:06
Zahlt PSG?

RB Leipzig stellt ungeheure Forderung für Yan Diomande

30.06.2026 - 14:15
Glänzt für Marokko

Bayern und weitere Topklubs haben WM-Senkrechtstarter Ayyoub Bouaddi auf dem Schirm

30.06.2026 - 13:02
Stolze Summe

Real Madrid legt den Preis für Eduardo Camavinga fest

29.06.2026 - 10:36
Es soll nach Frankreich gehen

Yan Diomande hat seinen neuen Klub ausgesucht

29.06.2026 - 09:16
Treffen mit PSG soll Durchbruch bringen

Juventus treibt Kolo-Muani-Transfer voran

28.06.2026 - 11:06
Umsetzung dauert noch

PSG bekommt von WM-Star Zusage für einen Wechsel

27.06.2026 - 16:27
5 Millionen pro Jahr

Randal Kolo Muani einigt sich mit Juventus über einen Vertrag

26.06.2026 - 16:17
Trabzonspor fordert Rekordablöse

PSG steigt nun auch ins Rennen um Oulaï ein

24.06.2026 - 09:40