Milan bestätigt die Ankunft von Gonçalo Ramos

Der AC Mailand krallt sich den portugiesischen Stürmer Gonçalo Ramos von Paris St. Germain.

Wie bereits berichtet, unterzeichnet der 25-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2031. Ramos wird erstmals in der Serie A tätig, nachdem er zuletzt drei Jahre bei PSG unter Vertrag stand, aber dort nicht erste Wahl war.

Die Rossoneri zahlen für ihn gemäss eine Ablöse in Höhe von 74 Millionen Euro plus Boni. Der Torjäger avanciert damit zum Rekordtransfer der Mailänder.

Derzeit ist Ramos mit Portugal noch an der WM beschäftigt.