Milan verfolgt einen Plan mit Virgil van Dijk

Milan buhlt für die Verstärkung der Defensive unter anderem um Virgil van Dijk.

Der 34-jährige Niederländer läuft seit achteinhalb Jahren für den FC Liverpool auf und ist dort eine absolute Institution. Sein dortiger Vertrag läuft noch bis 2027. Laut «Gazzetta dello Sport» steht van Dijk nun im Fokus der Rossoneri.

Insbesondere Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic möchte den niederländischen Nationalmannschaftskapitän in sein Team holen. Ob dies klappt, steht allerdings noch in den Sternen: Es ist unklar, ob Liverpool den Routinier abgibt und ob dieser überhaupt in die Serie A wechseln möchte.

Neben Milan zeigt auch Galatasaray Interesse an van Dijk.