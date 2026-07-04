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Hat Ausstiegsklausel

Milan-Gerücht um Leipzig-Captain David Raum

Autor: | Publiziert: 4 Juli, 2026 11:21
Milan-Gerücht um Leipzig-Captain David Raum

David Raum soll ein Thema bei Milan sein. Der Leipzig-Captain kommt aber nur unter gewissen Umständen ernsthaft für einen Wechsel infrage.

Die Verstärkung der Linksverteidiger-Position hat beim AC Mailand momentan zwar keine Priorität, weil unter anderem das Toptalent Davide Bartesaghi fest eingeplant ist. Es sind dennoch Gerüchte über mögliche Neuzugänge im Umlauf.

Laut dem Journalisten William Lasalandra spielt David Raum in den Mailänder Überlegungen eine Rolle. Aber nur, wenn er das vorliegende Angebot zur Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags bei RB Leipzig ablehnt – zudem verfügt er über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro.

Raum ist bei RB unumstrittener Stammspieler und figuriert darüber hinaus als Captain. Ob sich der 28-Jährige für eine Vertragsverlängerung entscheiden wird, ist bisher noch nicht ausnahmslos geklärt.

Bei der WM-Enttäuschung der deutschen Nationalmannschaft kam Raum zweimal zum Einsatz, einmal als Joker und beim 1:2 gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel über die vollen 90 Minuten.

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