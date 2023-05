Zlatan Ibrahimovic hat sich mit neuem Klub mündlich geeinigt

Zlatan Ibrahimovic steht vor dem Abgang seines langjährigen Vereins Milan. Der 41-jährige Schwede hat offenbar bereits einem neuen Klub zugesagt.

Ibrahimovic kann im Sommer ablösefrei wechseln und nimmt diese Chance offenbar wahr. Schon seit Wochen laufen Gespräche mit der AC Monza, die ebenfalls in der Serie A spielt. Gemäss «Foot Mercato»-Journalist Santi Aouna sind sich die beiden Parteien über eine Zusammenarbeit in der neuen Saison schon so gut wie einig. Unterschrieben sei zwar noch nichts, doch der Transfer gilt als wahrscheinlich.

Ibrahimovic hat in dieser Saison mit grossen Verletzungsproblemen zu kämpfen, weshalb er bei den Rossoneri wohl keinen neuen Vertrag mehr erhält. An ein Karriereende denkt der Torjäger nach wie vor nicht.

psc 4 Mai, 2023 16:38