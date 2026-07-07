Arsenal schnappt sich einen neuen Goalie

Der FC Arsenal wird sich auf der Goalieposition wohl mit dem 26-jährigen Franzosen Illan Meslier verstärken.

Der Torhüter ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Leeds United Ende Juni auslief. Gemäss «The Athletic» wollen sich die Gunners seine Dienste sichern. Offenbar ist man sich über die Vertragsdetails sogar schon einig. Einzig der obligatorische Medizincheck von Meslier stehe noch aus.

Der Franzose verfügt über die Erfahrung aus 107 Premier League-Spielen. In Leeds spielte er zuletzt aber keine Rolle mehr. Bei den Gunners würde er sich wohl mit Kepa Arrizabalaga um den Nummer 2-Posten hinter David Raya duellieren.

Arsenal will derweil seine 20-jährige Nachwuchshoffnung Tommy Setford an einen anderen Klub ausleihen, wo dieser Spielpraxis sammeln kann.