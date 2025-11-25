Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen

Der FC Arsenal kann möglicherweise bereits in der Champions League gegen den FC Bayern wieder auf seinen Kapitän Martin Ödegaard zählen.

Trainer Mikel Arteta sagt am Tag vor der Partie, dass eine Rückkehr des 26-jährigen Norwegers in den Kader möglich ist: "Er war schon im letzten Spiel sehr nahe dran. Wir hoffen, dass er im Kader sein wird."

Definitiv mit dabei sind Gabriel Martinelli und Noni Madueke, die sich zuletzt von Verletzungen erholt hatten. Noch nicht dabei sind hingegen die Stürmer Kai Havertz und Viktor Gyökeres, bei denen es aber auch nicht mehr lange dauern soll bis zu ihren Comebacks.

Peter Schneiter 25 November, 2025 17:22