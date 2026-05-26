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Bayern-Leihgabe Palhinha will unbedingt bei Tottenham bleiben

Autor: | Publiziert: 26 Mai, 2026 13:40
Bayern-Leihgabe Palhinha will unbedingt bei Tottenham bleiben

Der portugiesische Mittelfeldspieler João Palhinha sieht seine Zukunft weiterhin bei Tottenham.

Der 30-Jährige äussert sich begeistert über seine Zeit bei den Londonern. «Seit meinem ersten Tag hier fühle ich mich wie zu Hause», wird Palhinha von englischen Medien zitiert. «Die Fans, die Zuschauer, ein Top-Klub: Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben? Ich habe hier alles, was ich brauche. Aber das ist wie in einer Ehe. Ich kann euch nur sagen, dass ich wirklich gerne hier bleiben möchte und diese Saison sehr genossen habe – auch wenn es eine schwierige Saison war.»

Mit seinem Treffer beim 1:0-Sieg gegen Everton hat der Portugiese seine Mannschaft am vergangenen Wochenende zum Klassenerhalt geschossen. Dank einer Kaufoption könnten die Spurs Palhinha in diesem Sommer für 26 Mio. Euro definitiv von den Bayern übernehmen. Wie im vergangenen Jahr bei Mathys Tel könnten sie aber versuchen, den Preis noch zu drücken.

In München spielt Palhinha trotz Vertrag bis 2028 keine Rolle mehr.

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