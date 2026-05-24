Bayern und Manchester United beobachten Suzuki

Zion Suzuki spielt sich offenbar immer stärker ins Rampenlicht der europäischen Topklubs. Laut «La Gazzetta dello Sport» beschäftigen sich sowohl FC Bayern München als auch Manchester United mit dem japanischen Nationaltorwart.

Der Keeper von Parma Calcio überzeugte in dieser Saison mit konstant starken Leistungen und soll besonders durch seine Ruhe am Ball sowie seine Reflexe Eindruck hinterlassen haben. Konkrete Verhandlungen gibt es aktuell zwar noch nicht, allerdings wird Suzuki intern offenbar genau beobachtet.

Eine finale Entscheidung über mögliche Schritte soll bislang ebenfalls noch nicht gefallen sein. Vor allem Bayern hält weiter Ausschau nach langfristigen Lösungen auf der Torwartposition. Auch bei Manchester United scheint man die Entwicklung des 23-Jährigen intensiv zu verfolgen.