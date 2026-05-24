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Mourinho-Gerüchte ohne Grundlage

Uli Hoeness macht bei Olise dicht

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 15:10
Uli Hoeness macht bei Olise dicht

Rund um Michael Olise kursierten zuletzt wilde Gerüchte. Vor allem ein mögliches Interesse von Real Madrid und José Mourinho sorgte für Gesprächsstoff. In Deutschland wurde sogar spekuliert, Mourinho sei persönlich unterwegs gewesen, um Olise zu beobachten.

Dazu äusserte sich nun Uli Hoeness ziemlich deutlich. Der Ehrenpräsident von FC Bayern München stellte klar, dass Olise nicht zum Verkauf stehe und ein Wechsel im Sommer kein Thema sei. Laut Hoeness sei Mourinhos angebliche Reise nach Berlin deshalb „unnötig“ gewesen. Auch die zuletzt kursierende Summe von 165 Millionen Euro, die angeblich aus Madrid geboten worden sein soll, wurde intern offenbar klar dementiert.

Dazu passt auch ein Bericht der «Marca». Demnach plant Real Madrid aktuell überhaupt keinen Vorstoss bei Olise. Weder Gespräche noch konkrete Kontakte sollen laufen. Laut dem Bericht würden die Königlichen nur aktiv werden, falls sich die Situation plötzlich verändert. Außerdem heisst es aus dem Umfeld von Mourinho, dass dessen Aufenthalt in Berlin nichts mit Bayern-Spielern oder möglichen Verhandlungen zu tun gehabt habe.

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