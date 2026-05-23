Nach Gerüchten: Max Eberl bezieht zu Bayern-Zukunft Stellung

Max Eberl lässt sich von den Gerüchten über ein mögliches Ausscheiden beim FC Bayern nicht aus der Ruhe bringen.

Max Eberl lachte schon vor Kurzem über die aufgekommenen Saudi-Gerüchte, nun hat sich der Sportvorstand des FC Bayern erneut zu seiner Zukunft geäussert.

«Letzten Sommer wurde ständig gesagt, meine Zukunft hänge am seidenen Faden. Ich mache einfach meinen Job und möchte ihn so gut wie möglich machen», sagt der Manager gegenüber der «Bild». «Der FC Bayern ist mein Verein. Trotz aller Komplexität sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann wird der Aufsichtsrat seine Entscheidung treffen.»

Ob es für Eberl bei den Bayern weitergehen wird, steht angeblich noch in Zweifeln. Über Eberls Weiterbeschäftigung, sein Vertrag ist noch bis 2027 gültig, wird intern angeblich kontrovers diskutiert. Laut den Bayern ist das Profil von Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zu ähnlich.

Wie es mit Bayern und Eberl weitergeht, soll bei der nächsten Sitzung des Aufsichtsrats im August zum Tagesordnungspunkt werden. Dann wird auch Eberls Sommertransferfenster in die Bewertung einfliessen.