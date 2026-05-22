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Der FC Lugano verstärkt sich mit Beckham aus Kolumbien

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 18:51
Der FC Lugano verstärkt sich mit Beckham aus Kolumbien

Der FC Lugano ist auf dem Transfermarkt weiterhin aktiv und präsentiert den zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Er trägt einen äusserst prominenten Namen.

Die Tessiner schnappen sich nämlich einen Beckham! Allerdings nicht den weltberühmten David, sondern den kolumbianischen Flügelstürmer Beckham Castro. Der 22-Jährige wechselt aus seiner Heimat von den Millonarios nach Lugano, wo er einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet.

Der technisch versierte Angreifer soll eine zusätzliche Dimension in das Spiel des Super League-Klubs bringen.

Luganos sportlicher Verantwortlicher, Sebastien Pelzer, sagt zum Neuzugang: «Beckham ist ein Spieler, den wir schon länger intensiv beobachtet haben und von dem wir überzeugt sind, dass er eine wichtige Verstärkung für uns sein kann. Trotz seines jungen Alters hat er bereits mehr als 100 Spiele im Profibereich absolviert und dabei viele wertvolle Erfahrungen in einem anspruchsvollen Umfeld gesammelt. Mit seiner Antrittsschnelligkeit und seinen technischen Qualitäten kann er uns in der Offensive zusätzliche Optionen bieten, und wir freuen uns, ihm in Lugano die idealen Voraussetzungen dafür zu bieten, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.»

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