Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen

Shkelqim Vladi ist beim FC St. Gallen nur Nebendarsteller. Aarau signalisiert Interesse an einer Reunion. Die Entscheidung darüber liegt nun beim Spieler.

Der Höhenflug eines Spielers bringt meist Schattenseiten mit sich – und zwar für die Konkurrenz. Eine solche Situation gibt es beim FC St. Gallen vorzufinden.

Der in der Bundesliga gefragte Shootingstar Alessandro Vogt ist unumstritten, als dessen Nebenmann tritt mittlerweile Aliou Baldé immer häufiger in Erscheinung. Shkelqim Vladi gerät da völlig aus dem Fokus.

In der St. Galler Startelf war Vladi daher erst einmal vorzufinden. Einen Ausweg aus der sportlich wenig zufriedenstellenden Situation könnte ihm von einem seiner Ex-Klubs geboten werden.

Flucht aus St. Gallen? Aarau lockt Shkelqim Vladi

Nach Informationen von 4-4-2.ch signalisiert der FC Aarau Interesse an Vladi. Dort war er bereits anderthalb Jahre tätig und spielte eine fantastische Saison 2022/23, in der ihm in 25 Spielen der Challenge League 15 Tore gelungen sind.

Sollte Vladi noch mal zu dieser alten Stärke zurückfinden, wäre er für Aarau ein Faustpfand im Kampf um den Aufstieg in die Super League. Vladi ist bis Ende Saison von Lugano an St. Gallen ausgeliehen, die Espen besitzen obendrein eine Kaufoption.

Aufgrund der bisher geringen Einsatzzeiten ist nicht ernsthaft damit zu rechnen, dass St. Gallen in einigen Monaten die mit Lugano vereinbarte Kaufoption ziehen wird.

Aarau hat Vladi für einen Transfer auf dem Schirm – jetzt liegt es an dem 25-Jährigen, ob er sich eine Rückkehr ins Rüebliland vorstellen kann.