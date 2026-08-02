Eintracht Frankfurt schnappt sich Brügge-Profi

Raphael Onyedika wechselt von Club Brügge zu Eintracht Frankfurt. Wie das belgische Portal «Voetbalnieuws.be» berichtet, wurde der Transfer am Samstag offiziell bestätigt.

Auch Transferexperte Sacha Tavolieri meldete, der Mittelfeldspieler habe seinen Vertrag bei den Hessen bereits unterschrieben, der Deal sei damit unter Dach und Fach. Zuvor hatten bereits Florian Plettenberg und Fabrizio Romano von einer vollständigen Einigung berichtet.

Bei der Ablösesumme weichen die Angaben leicht voneinander ab: Plettenberg spricht von 9 Millionen Euro plus Boni, Romano nennt 10 Millionen Euro, wobei sich der Betrag durch variable Zusatzzahlungen noch erhöhen könne. Onyedika soll bei der Eintracht einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Ein Hinweis auf den bevorstehenden Wechsel hatte sich bereits angedeutet, als der Nigerianer nicht für Brügges Kader im belgischen Supercup nominiert wurde – offiziell wegen einer Erkrankung. Laut Romano stand der Deal zuletzt noch unter dem Vorbehalt von Medizincheck und Fitnesstests, die innerhalb von 48 Stunden abgeschlossen werden sollten.