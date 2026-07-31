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Keine Zukunft bei der Eintracht

Olympiakos interessiert an Ellyes Skhiri

Autor: | Publiziert: 31 Juli, 2026 09:03
Olympiakos interessiert an Ellyes Skhiri

Olympiakos Piräus hat Interesse an Ellyes Skhiri von Eintracht Frankfurt bekundet. Der 31-jährige tunesische Nationalspieler steht nach einer Saison mit reduzierter Spielzeit vor einem möglichen Wechsel.

Der griechische Rekordmeister sucht laut Berichten einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler für eine tiefere Position. Skhiri hat einen Vertrag bei der Eintracht bis 2027 und soll nach der vergangenen Saison einen Wechsel in Erwägung ziehen.

Der 86-fache tunesische Nationalspieler (4 Tore) wird von der Agentur CAA Stellar vertreten, mit der Olympiakos bereits vertraut ist. Skhiri steht auch bei seinem ehemaligen Klub 1. FC Köln, Mainz 05, der Fiorentina und Torino auf der Liste.

Im Juli 2026 wurde die Ablösesumme, die Eintracht Frankfurt für den Spieler fordert, auf zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro geschätzt. Laut Transfermarkt liegt sein aktueller Marktwert bei fünf Millionen Euro.

Laut «Sky Deutschland» hat der 1. FC Köln bereits konkret an einer Rückkehr von Skhiri gearbeitet und mit allen Beteiligten über Zahlen gesprochen. Eintracht Frankfurt soll knapp unter zwei Millionen Euro Ablöse fordern, was für die Geissböcke machbar wäre. Allerdings liegen Skhiri und der FC in der Gehaltsfrage noch auseinander.

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