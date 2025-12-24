Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden

Die Zeit von Mario Götze bei Eintracht Frankfurt könnte zum Saisonende ablaufen. Für die Nachfolge blicken die Hessen nach Italien.

Genauer nach Turin, wo der kroatische Spielgestalter Nikola Vlasic seit mittlerweile gut drei Jahren für den FC Torino aufläuft und dort im offensiven Mittelfeld eine wichtige Rolle einnimmt. Laut «tuttosport» bekundet die Eintracht Interesse am 28-jährigen Nationalspieler. Vlasic steht in Turin erst einmal bis 2027 unter Vertrag. Mit der AS Monaco gibt es noch einen weiteren Interessenten.

Ob der Platz von Götze im Kader Frankfurts im Sommer tatsächlich frei wird, ist noch offen. Die Eintracht könnte den auslaufenden Kontrakt mittels Option verlängern. Ob sie dies tun wird, entscheidet sich aber voraussichtlich erst im Laufe des kommenden Jahres.

Der 33-jährige Spielmacher selbst liebäugelt dem Vernehmen nach mit einer Zukunft in der MLS. Zum Abschluss seiner Karriere könnte er nach Nordamerika wechseln.