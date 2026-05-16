FC Bayern steht bei Alphonso Davies erneut Ärger bevor

Der FC Bayern muss gerade wieder auf Alphonso Davies verzichten. Seine Teilnahme an der bevorstehenden WM lässt zumindest medial erahnen, dass es erneut zu Spannungen kommen könnte.

Der FC Bayern muss aufgrund einer Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel mehrere Wochen auf Alphonso Davies verzichten, der in Kürze eigentlich plant, zur kanadischen Nationalmannschaft zu reisen und sich dort auf die anstehende Heim-WM vorzubereiten.

Und genau das könnte bei den Bayern erneut für Ärger sorgen. Hintergrund ist laut «Sport1» Davies‘ Kreuzbandverletzung im März 2025. Damals warfen die Bayern dem kanadischen Verband eine fehlerhafte medizinische Behandlung und unzureichende Abklärung vor.

Gemäss «Sport1» werden die Bayern nicht zulassen, dass der kanadische Verband allein über die WM-Teilnahme von Davies entscheidet. Eine der Münchner Bedingungen lautet demnach, dass der 25-Jährige in erster Linie von den Bayern-Ärzten behandelt und für spielfähig erklärt werden soll.

Aufgrund des weiter oben erwähnten Kreuzbandrisses verpasste Davies bereits den Grossteil der laufenden Saison. Weitere Blessuren sorgten dafür, dass er in der laufenden Saison auf lediglich 23 Pflichtspiele (841) mit einem Tor und fünf Vorlagen kommt.