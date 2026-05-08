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WM in Gefahr?

Schock-Diagnose: Alphonso Davies fällt wieder mehrere Wochen aus

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 13:30
Schock-Diagnose: Alphonso Davies fällt wieder mehrere Wochen aus

Alphonso Davies muss die aktuelle Saison beim FC Bayern vorzeitig beenden. Möglicherweise ist sogar die Heim-WM mit Kanada gefährdet.

Der 25-jährige Linksverteidiger hat sich nach Angaben seines Vereins beim 1:1-Remis gegen Paris St. Germain am Mittwoch eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Davies wird nun mehrere Wochen ausfallen. Unter anderem wird er das DFB-Pokalfinale der Bayern gegen den VfB Stuttgart am 23. Mai verpassen.

Offen bleibt vorerst, was dies für seine WM-Teilnahme bedeutet. Kanada trifft am 12. Juni in Toronto auf Bosnien und Herzegowina. Am 19. Juni kommt es zum Duell mit Katar und am 24. Juni zu jenem mit der Schweiz. Davies hofft, in diesen Partien eine Rolle spielen zu können.

Seit seinem Kreuzbandriss im März 2025 wird er immer wieder von Verletzungsrückschlägen heimgesucht.

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