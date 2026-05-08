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Leon Goretzka nähert sich einem Klub sehr stark an

Autor: | Publiziert: 8 Mai, 2026 12:01
Leon Goretzka nähert sich einem Klub sehr stark an

Leon Goretzka könnte seinen neuen Klub gefunden haben: Es gibt einen intensiven Austausch mit Milan.

Die Rossoneri möchten den deutschen Nationalspieler des FC Bayern unbedingt verpflichten. Laut «ESPN» bieten die Mailänder dem 31-jährigen Mittelfeldprofi einen Dreijahresvertrag mit einem Jahressalär in Höhe von 5 Mio. Euro an. Die Konkurrenz ist beträchtlich: Stadtrivale Inter, Juventus, Napoli, Arsenal, Tottenham, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Fenerbahçe werden oder wurden allesamt auch schon mit Goretzka in Verbindung gebracht.

«Bild»-Fussballchef Christian Falk bestätigt die Verhandlungen zwischen Milan und dem Spielmacher. Eine definitive Einigung habe es aber noch nicht gegeben. Noch lässt sich Goretzka mit seiner Entscheidung Zeit. Der Gang ins Ausland scheint aber aufgrund seiner Aussagen in der Vergangenheit sehr wahrscheinlich. Goretzka hat mehrfach betont, dass es ihn reizt, ein neues Land und eine neue Liga kennenzulernen.

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