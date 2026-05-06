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Neuer Vertrag

Nächste Woche macht Manuel Neuer wohl Nägel mit Köpfen

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 15:10
Nächste Woche macht Manuel Neuer wohl Nägel mit Köpfen

Manuel Neuer wird seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag wohl in der kommenden Woche verlängern.

Laut «kicker» gibt es nun einen konkreten Zeithorizont, wann das neue Arbeitspapier des 40-jährigen Bayern-Kapitäns unterzeichnet wird. Zweifel daran, dass Neuer weitermacht und sich für eine weitere Spielzeit an den Verein bindet, gibt es inzwischen keine mehr.

Der Torhüter hatte zuletzt bereits angedeutet, seine Karriere fortzusetzen. Physisch ist er nach wie vor auf der Höhe und die Klubleitung setzt auch in Zukunft voll auf ihn. Neuer bleibt bei den Bayern die Nummer 1, wird aber wohl noch mehr Spiele an Jonas Urbig abtreten als in dieser Saison. Bei der Entwicklung des jungen Torhüters und designierten Nachfolgers soll er als Mentor weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Trainer Vincent Kompany und die Teamkollegen haben vollstes Vertrauen in Neuer. Der Weltmeister von 2014 läuft bereits seit 2011 für den deutschen Rekordmeister auf.

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