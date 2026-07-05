Galatasaray offenbar in aussichtsreicher Position bei Ødegaard

Die Zukunft von Martin Ødegaard sorgt weiter für Spekulationen. Mehrere internationale Medien bringen den Kapitän des FC Arsenal mit einem Abschied aus London in Verbindung.

Demnach sollen unter anderem der FC Bayern München und Paris Saint-Germain die Situation des norwegischen Nationalspielers aufmerksam verfolgen. Auslöser der Gerüchte ist die Annahme, dass Arsenal einem Verkauf grundsätzlich offen gegenüberstehen könnte. Als möglicher Grund wird die sportliche Entwicklung von Eberechi Eze genannt, der intern eine grössere Rolle einnehmen soll. Zudem soll Ødegaard seinem Berater Bjørn Kvarme die vollständige Verantwortung für die Verhandlungen über seine Zukunft übertragen haben.

Am weitesten fortgeschritten scheint nach den Berichten allerdings das Interesse von Galatasaray zu sein. Demnach traf sich Kvarme bereits mit Vertretern des türkischen Rekordmeisters in Istanbul. Das Gespräch soll sehr positiv verlaufen sein, aus dem Umfeld des Vereins heisst es sogar, eine Einigung rücke näher. Ob daraus tatsächlich ein Transfer entsteht, bleibt jedoch abzuwarten. Ødegaard steht bei Arsenal noch bis 2028 unter Vertrag, und zuletzt war von einer Ablöseforderung in Höhe von rund 80 Millionen Pfund die Rede.