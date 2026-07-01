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Der FC Bayern stellt Neuzugang Ismael Saibari vor

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 18:32
Der FC Bayern stellt Neuzugang Ismael Saibari vor

Der FC Bayern bestätigt den Transfer des marokkanischen Angreifers Ismael Saibari.

Der 25-Jährige wechselt für 55 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum deutschen Rekordmeister. Saibari unterschreibt in München einen langfristigen Vertrag bis 2031. Derzeit sorgt der Bayern-Neuzugang an der WM für Furore, wo er für Marokko bereits drei Treffer markiert hat und insbesondere durch seine Geschwindigkeit überzeugt.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagt zum Neuzugang: «Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben. Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben.»

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