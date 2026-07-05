HSV droht im Transferpoker leer auszugehen

Die Chancen des Hamburger SV auf einen festen Transfer von Fábio Vieira sind offenbar deutlich gesunken. Wie das «Hamburger Abendblatt» berichtet, geht der FC Arsenal davon aus, dass sich ein anderer Verein finden wird, der die geforderte Ablösesumme von mehr als 20 Millionen Euro bezahlt.

Die Gespräche zwischen den Gunners und dem Bundesliga-Aufsteiger sollen zuletzt ins Stocken geraten sein. Dabei hatte Vieira die HSV-Fans in der vergangenen Saison mit starken Leistungen überzeugt. Dennoch dämpfte die neue Sportdirektorin Kathleen Krüger bereits bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt die Erwartungen an einen dauerhaften Verbleib des Portugiesen.

Schon damals deutete sich an, dass ein Transfer angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen schwierig werden würde. Die ursprünglich vereinbarte Kaufoption über 22 Millionen Euro ließ der HSV verstreichen. Zwar galt Arsenal zwischenzeitlich als gesprächsbereit und soll auch über eine niedrigere Ablöse nachgedacht haben, inzwischen hat sich die Situation jedoch verändert. Nach Berichten aus England gibt es weiteres Interesse aus der Premier League, weshalb Arsenal keinen Druck verspürt, den Offensivspieler unter Wert abzugeben.