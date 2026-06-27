45 Millionen: Roma-Star Manu Koné blockt Transfer ab

Manu Koné hat die Möglichkeit eines Wechsels nach Spanien abgelehnt. Der potenziell aufnehmende Verein wollte 45 Millionen Euro bieten.

Bei Manu Koné wird in diesem Sommer mit einem Vereinswechsel gerechnet. Aber nicht zu Atlético Madrid. Laut der römischen Zeitung «Il Messaggero» hat Koné einen Wechsel zu den Colchoneros abgelehnt. Diese wollten zuerst ein Angebot über 45 Millionen Euro abgeben.

Koné hat sich durch starke Auftritte in der vergangenen Saison in den Fokus von sämtlichen Vereinen gespielt, mit Arsenal soll sich der 25-Jährige sogar schon einig sein.

Bei der WM kann Koné momentan ebenfalls Werbung in eigener Sache betreiben. Bei zwei von drei Gruppenspielen stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Am Dienstag (23 Uhr) steht mit Frankreich das Sechzehntelfinale gegen Schweden an.

Konés Vertrag bei der Roma läuft noch bis 2029, so dass in jedem Fall eine Ablöse fällig wird. Und diese dürfte aufgrund der starken Vorstellungen nicht gerade gering ausfallen.