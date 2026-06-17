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Franzose vor Wechsel

Arsenal ist sich mit Roma-Profi Manu Koné über Wechsel einig

Autor: | Publiziert: 17 Juni, 2026 12:44
Arsenal ist sich mit Roma-Profi Manu Koné über Wechsel einig

Der französische Mittelfeldspieler Manu Koné könnte die AS Roma nach zwei Jahren verlassen und in die Premier League wechseln.

Der frühere Gladbach-Profi hat sich nach Angaben der «Gazzetta dello Sport» mit Arsenal über einen Wechsel verständigt: Demnach zieht es ihn nach London, obwohl auch Atlético und Inter Mailand Interesse an ihm signalisieren.

Koné steht in Rom noch bis 2029 unter Vertrag. Die beiden Klubs haben sich noch nicht final über die Ablösemodalitäten geeinigt, weshalb der Wechsel noch nicht fix ist. Die Giallorossi sollen eine stolze Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro fordern.

Derzeit steht Koné mit der Équipe Tricolore an der WM im Einsatz.

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