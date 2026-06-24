Arsenal beschäftigt sich intensiv mit Christos Tzolis

Christos Tzolis steht weiterhin auf der Liste von des FC Arsenal. Nach Informationen von «TeamTalk» haben die Gunners bereits Gespräche mit Club Brügge über den 24-jährigen Flügelspieler geführt.

Teilweise wird sogar berichtet, dass ein offizielles Angebot vorbereitet werden könnte. Die Gesamtlage wirkt jedoch etwas differenzierter. Laut der «Times» liegt der aktuelle Fokus der Londoner nicht auf Tzolis, sondern auf Morgan Rogers von Aston Villa. Zudem soll die Verpflichtung eines weiteren Flügelspielers derzeit nicht zu den dringendsten Transferzielen gehören. Arsenal würde die Suche auf dieser Position wohl erst intensivieren, wenn einer der aktuellen Offensivspieler den Verein verlässt.

Als mögliche Verkaufskandidaten werden dabei vor allem Gabriel Martinelli und Leandro Trossard genannt. Innerhalb der Planungen von Sportdirektor Andrea Berta wird Tzolis offenbar eher als hochwertige Ergänzung denn als absolute Schlüsselverpflichtung betrachtet. Tzolis hat sich bei Club Brügge als einer der gefährlichsten Offensivspieler der belgischen Liga etabliert und wird von mehreren Vereinen beobachtet. Seine Flexibilität auf den Flügeln macht ihn besonders interessant.