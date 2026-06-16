Der FC Bayern erhält bei Nathaniel Brown noch harte Konkurrenz

Der FC Bayern wähnt sich bei der geplanten Verpflichtung von Nationalspieler Nathaniel Brown bereits sehr weit. Die finalen Unterschriften wurden jedoch noch nicht gesetzt – und nun tritt auch der englische Meister auf den Plan.

Arsenal bekundet laut «The Athletic» ebenfalls grosses Interesse am 23-jährigen Linksverteidiger. Zwar haben die Gunners noch kein offizielles Angebot abgegeben, dieses könnte jedoch folgen. Ob die Londoner den Bayern tatsächlich noch dazwischengrätschen können, ist jedoch fraglich. Brown hat sich mit dem deutschen Rekordmeister eigentlich bereits geeinigt.

Auch zwischen den Bayern und der Eintracht ist laut «Bild» bezüglich Ablöse alles klar: Rund 55 Millionen Euro sollen für den Linksfuss fliessen.

Unter Dach und Fach ist der Deal indes noch nicht komplett. Eine Resthoffnung bei Arsenal kann demnach noch bestehen.