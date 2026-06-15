Ein WM-Fixstarter absolviert in den USA den Medizintest für seinen Bayern-Wechsel

Der FC Bayern wird den Transfer des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari noch während der Weltmeisterschaft eintüten.

Die Münchner haben sich mit dem 25-jährigen Offensivspieler und auch mit dessen Verein PSV Eindhoven laut Fabrizio Romano bereits grundsätzlich geeinigt. In den Verhandlungen sind demnach nur noch letzte Details zu klären. Saibari soll den Medizintest noch in den USA bestreiten.

Der Rechtsfuss, der auch über den belgischen Pass verfügt, hat beim 1:1 gegen Brasilien den Treffer für Marokko erzielt. Er stiess im Sommer 2020 vom KRC Genk zur PSV und wechselt auf die neue Saison hin nun in die Bundesliga.