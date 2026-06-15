SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Saibari zieht es nach München

Ein WM-Fixstarter absolviert in den USA den Medizintest für seinen Bayern-Wechsel

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 10:27
Ein WM-Fixstarter absolviert in den USA den Medizintest für seinen Bayern-Wechsel

Der FC Bayern wird den Transfer des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari noch während der Weltmeisterschaft eintüten.

Die Münchner haben sich mit dem 25-jährigen Offensivspieler und auch mit dessen Verein PSV Eindhoven laut Fabrizio Romano bereits grundsätzlich geeinigt. In den Verhandlungen sind demnach nur noch letzte Details zu klären. Saibari soll den Medizintest noch in den USA bestreiten.

Der Rechtsfuss, der auch über den belgischen Pass verfügt, hat beim 1:1 gegen Brasilien den Treffer für Marokko erzielt. Er stiess im Sommer 2020 vom KRC Genk zur PSV und wechselt auf die neue Saison hin nun in die Bundesliga.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Saibari zieht es nach München

Ein WM-Fixstarter absolviert in den USA den Medizintest für seinen Bayern-Wechsel

15.06.2026 - 10:27
Kim-Abgang könnte Transfer auslösen

Bayern beobachtet aufstrebenden Everton-Star Branthwaite

14.06.2026 - 14:36
Positive Gespräche

Marcus Rashford könnte beim FC Bayern landen

13.06.2026 - 16:57
Wechsel in die MLS?

Ein MLS-Klub gibt bei Leon Goretzka Vollgas

13.06.2026 - 11:21
Fehlt vorerst

Klarheit bei Alphonso Davies vor Auftakt gegen Kanada

12.06.2026 - 09:14
Neuer Klub

GC-Leihgabe Jonathan Asp Jensen steht vor Wechsel in die Serie A

11.06.2026 - 15:14
Fokus auf aktuelle Aufgabe

Thomas Müller denkt an Rückkehr zum FC Bayern – aber nicht sofort

11.06.2026 - 12:18
Verteidiger steht zum Verkauf

Der FC Bayern senkt die Forderung für Min-jae Kim

11.06.2026 - 12:03
Unterschrift folgt

Die Zahlen zum Bayern-Deal mit Saibari sind durchgesickert

11.06.2026 - 09:42
Verlust wird in Kauf genommen

Der FC Bayern stellt Hiroki Ito zum Verkauf frei

10.06.2026 - 17:39