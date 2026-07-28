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Langzeit-Transferziel

Der FC Bayern ging Givairo Read in die Offensive, aber hat Interesse verloren

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 09:48
Der FC Bayern ging Givairo Read in die Offensive, aber hat Interesse verloren

Der niederländische Rechtsverteidiger Givairo Read stand beim FC Bayern vor längerer Zeit im Fokus. Inzwischen scheint das Interesse aber abgekühlt.

Feyenoords früherer Sportdirektor Dennis te Kloese bestätigt gegenüber dem «Telegraaf», dass sich die Münchner vor einiger Zeit sehr konkret mit der Personalie beschäftigten. «Vor der Winterpause im letzten Jahr habe ich aktiv an einem Wechsel von Read zum FC Bayern München gearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt stiegen auch mehrere andere Vereine in die Verhandlungen ein. Ihre Angebote lagen alle bei rund 25 Millionen Euro, einige gingen sogar noch etwas darüber hinaus (…) Doch dann zog sich Givairo zwei Verletzungen zu. Das hat dem Deal letztendlich ein Ende gesetzt», so der frühere Verantwortliche.

Derzeit laufen von Bayern-Seite offenbar keine Bemühungen mehr. Stattdessen ist Nottingham Forest auf den Plan getreten. Die Tricky Trees sollen derzeit 20 Millionen Euro bieten. Read möchte den Wechsel in die Premier League offenbar tätigen.

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