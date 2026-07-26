Bayern steht vor Ndiaye-Transfer

Nach dem Testspiel gegen Wehen Wiesbaden sagte Sportdirektor Christoph Freund am Samstag: „Die letzten Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet.“

Ndiaye wird am Montag die Leistungstests absolvieren und anschliessend zum Trainingslager an den Tegernsee reisen. Der junge Gambier war in der Rückrunde bereits von der Akademie Gambinos Stars Africa an die Bayern ausgeliehen worden. In dieser Zeit überzeugte er im Training und kam überraschend zu vier Bundesliga-Einsätzen.

Trainer Vincent Kompany entwickelte sich schnell zu einem Fürsprecher des Talents und gilt als treibende Kraft hinter dem geplanten festen Wechsel.

Die Verhandlungen zogen sich wegen der Ablösesumme in die Länge. Durch Ndiayes schnellen Aufstieg und seine WM-Nominierung für Senegal ist sein Marktwert zuletzt auf rund vier Millionen Euro gestiegen. Nun scheint der Transfer jedoch kurz vor dem Abschluss zu stehen.