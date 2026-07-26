Kane vor Vertragsverlängerung – oder doch Spanien?

Der 32-jährige Engländer hat seit seinem Wechsel von Tottenham 146 Tore in 134 Spielen erzielt und zwei Meisterschaften sowie den DFB-Pokal gewonnen.

Dennoch läuft sein Vertrag nur noch ein Jahr, und die Frage nach seiner Zukunft bleibt offen. Während eine Rückkehr zu Tottenham als eher unwahrscheinlich gilt, wird ein neues Angebot von Bayern erwartet. Ein Vertrag bis 2028 oder 2029 ist im Gespräch. Gleichzeitig hat der ehemalige Barcelona-Spieler Miguel Nadal Kane als idealen Nachfolger für Lewandowski empfohlen.

Nadal sieht in Kane eine perfekte Option für den Klub, auch wenn dieser bereits eine andere Richtung eingeschlagen hat. Ob Kane tatsächlich eine Spanien-Option prüft, bleibt abzuwarten – derzeit scheint eine Verlängerung in München aber wahrscheinlicher.