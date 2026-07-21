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Nur Plan B?

Juventus verhandelt wieder mit Leon Goretzka

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 15:59
Juventus verhandelt wieder mit Leon Goretzka

Juventus führt erneut Verhandlungen mit dem zurzeit vereinslosen Mittelfeldspieler Leon Goretzka. Der 31-jährige Deutsche scheint aber nur zweite Wahl zu sein.

Bereits vor einigen Wochen sind die beiden Parteien in einen Austausch getreten. Die unterschiedlichen Salärforderungen haben eine Zusammenarbeit bislang offenbar verhindert. Ganz gerissen ist der Gesprächsfaden jedoch nicht. Laut italienischen Medienberichten hat Goretzkas Berateragentur Roof den Kontakt zu Juve wieder aufgenommen.

Der Spielmacher soll ein Jahressalär von sieben Millionen Euro und ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro fordern. Die Turiner scheinen damit nicht ganz einverstanden zu sein.

Zudem soll mit Franck Kessié (29) eigentlich ein anderer Profi die favorisierte Option der Juve-Bosse für die Verstärkung des Mittelfeldzentrums sein. Der Ivorer ist derzeit ebenfalls vereinslos.

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