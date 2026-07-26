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Italienischer Verband verärgert

Guardiola lehnt Italien-Angebot und Hochzeit ab

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 07:39
Guardiola lehnt Italien-Angebot und Hochzeit ab

Laut «Corriere della Sera» hat Pep Guardiola nicht nur die Trainerposition des italienischen Verbandes abgelehnt, sondern auch die Einladung zur Hochzeit von Gianluigi Donnarumma ausgeschlagen.

Dort hätten sich mehrere Schlüsselfiguren des italienischen Fussballs treffen sollen, während die Suche nach einem neuen Nationaltrainer weitergeht. Die Absage habe vor allem Roberto Mancini verärgert, der sich von der Entwicklung hintergangen fühlt.

Der ehemalige Nationaltrainer hatte gehofft, in sein altes Amt zurückkehren zu können, doch nun setzen Paolo Maldini und Leonardo verstärkt auf Andrea Pirlo als neuen Coach. Sein Profil passe besser zu ihrer sportlichen Vision. Trotz der Fortschritte hat FIGC-Präsident Giovanni Malagò offenbar beschlossen, noch etwas Zeit zu gewinnen, bevor er eine offizielle Entscheidung bekannt gibt.

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