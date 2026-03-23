Federico Chiesa verpasst die WM-Playoffs mit Italien jetzt doch

Italien muss in den WM-Playoffs gegen Nordirland und möglicherweise Wales oder Bosnien und Herzegowina nun doch auf Federico Chiesa verzichten.

Der Liverpool-Legionär wollte für die wichtigen Partien, die über die WM-Teilnahme der Squadra Azzurra entscheiden, eigentlich sein Comeback geben. Allerdings ist er nun nicht fit genug, wie der italienische Fussballverband FIGC am Montag bestätigt. Chiesa ist zunächst zur Nationalelf eingerückt. Dort wurden Tests vorgenommen, die dann gezeigt haben, dass der 28-Jährige passen muss. Er hat das Camp inzwischen wieder verlassen. Nationaltrainer Gennaro Gattuso hat mit der Nachnominierung von Bolognas Angreifer Nicolò Cambiaghi reagiert.

Chiesas letztes Länderspiel bleibt vorderhand die 0:2-Niederlage gegen die Schweiz im Achtelfinale der WM 2024.