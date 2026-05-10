Liverpool müsste für Ouedraogo tief in die Tasche greifen

Das Interesse von Liverpool an Assan Ouedraogo ist offenbar real – ein schneller Transfer scheint derzeit jedoch unwahrscheinlich. Laut «Bild» kursierende Berichte über ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro entsprechen nicht den Vorstellungen von RB Leipzig.

Die Sachsen planen demnach fest mit dem Mittelfeldspieler und wollen ihn mindestens noch eine weitere Saison halten. Intern ist man überzeugt, dass Ouedraogo in Zukunft einen deutlich höheren Marktwert erreichen kann – teilweise wird sogar eine mögliche Ablöse zwischen 80 und 100 Millionen Euro genannt. Vor allem nach mehreren verletzungsbedingten Rückschlägen in seinen ersten Jahren in Leipzig soll der 20-Jährige zunächst weiter aufgebaut werden.

Liverpool beobachtet den deutschen Nachwuchsnationalspieler schon länger und sieht in ihm offenbar eine potenzielle Verstärkung für das Mittelfeld. Dabei könnten den Reds auch die guten Beziehungen zu Leipzig helfen, nachdem in der Vergangenheit bereits Transfers von Naby Keïta, Ibrahima Konaté und Dominik Szoboszlai erfolgreich abgewickelt wurden. Dennoch dürfte ein Deal nur mit einer aussergewöhnlich hohen Offerte realistisch werden.