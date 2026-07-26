SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Arsenal lenkt bei Ablöse ein

HSV macht Angebot für Wunschspieler Fábio Vieira

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 20:19
HSV macht Angebot für Wunschspieler Fábio Vieira

Der Hamburger SV arbeitet daran, Fábio Vieira dauerhaft von Arsenal zu verpflichten. Der portugiesische Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis an der Elbe.

Laut „Bild» hat Arsenal nun ein Zugeständnis gemacht und ist bereit, den 26-jährigen Spielmacher für einen niedrigeren Preis zu verkaufen. Allerdings liegt die Forderung der Gunners weiterhin über dem Maximum, das der HSV zu zahlen bereit ist – knapp unter zehn Millionen Euro.

Fábio Vieira würde gerne nach Hamburg zurückkehren. Der 26-fache Nationalspieler von Portugal hatte in der Bundesliga eine einflussreichere Rolle als bei Arsenal und fühlt sich in Hamburg wohl.

Klub-Verantwortlicher Eric Huwer bestätigte, dass dem Klub aus London konkrete Zahlen vorgelegt wurden. Das Angebot liegt bei etwa zehn Millionen Euro und könnte in Raten gezahlt werden. Die ursprüngliche Leihe enthielt eine Kaufoption in Höhe von rund 20 bis 22 Millionen Euro.

Laut Journalist Florian Plettenberg steht der HSV weiterhin in regelmässigem Kontakt mit Arsenal. Beide Seiten – Klub und Spieler – wünschen sich eine Einigung.

Mehr Dazu
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Mehr entdecken
Arsenal lenkt bei Ablöse ein

HSV macht Angebot für Wunschspieler Fábio Vieira

26.07.2026 - 20:19
Trotz mehrerer Anfragen

Arsenal bleibt Favorit für Bruno Guimarães

26.07.2026 - 11:53
Gilt als besonders interessante Option

Manchester City prüft Bernal als Rodri-Alternative

26.07.2026 - 09:40
Real-Verlängerung offen

Arsenal hat Vinicius Junior ganz oben auf der Liste

25.07.2026 - 15:32
Wichtiger Schritt für Gunners

Arsenal trifft sich mit Umfeld von Barça-Wunschspieler Julián Alvarez

25.07.2026 - 10:28
Gespräche laufen

Der HSV hat bei Fabio Vieira reelle Chancen

24.07.2026 - 12:40
Spielt in Paris

Der FC Bayern hat einen Olise-Ersatz im Blickfeld

24.07.2026 - 11:23
Für belgische Liga

Arsenal bestätigt Neuzugang Christos Tzolis, der zum Rekordtransfer wird

23.07.2026 - 15:01
Franzose fällt aus

Arsenal bestätigt schwere Rückenverletzung von William Saliba

23.07.2026 - 10:23
Ablöse von 40 Millionen Euro

Tzolis steht vor Arsenal-Wechsel

20.07.2026 - 14:28