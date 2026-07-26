HSV macht Angebot für Wunschspieler Fábio Vieira

Der Hamburger SV arbeitet daran, Fábio Vieira dauerhaft von Arsenal zu verpflichten. Der portugiesische Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis an der Elbe.

Laut „Bild» hat Arsenal nun ein Zugeständnis gemacht und ist bereit, den 26-jährigen Spielmacher für einen niedrigeren Preis zu verkaufen. Allerdings liegt die Forderung der Gunners weiterhin über dem Maximum, das der HSV zu zahlen bereit ist – knapp unter zehn Millionen Euro.

Fábio Vieira würde gerne nach Hamburg zurückkehren. Der 26-fache Nationalspieler von Portugal hatte in der Bundesliga eine einflussreichere Rolle als bei Arsenal und fühlt sich in Hamburg wohl.

Klub-Verantwortlicher Eric Huwer bestätigte, dass dem Klub aus London konkrete Zahlen vorgelegt wurden. Das Angebot liegt bei etwa zehn Millionen Euro und könnte in Raten gezahlt werden. Die ursprüngliche Leihe enthielt eine Kaufoption in Höhe von rund 20 bis 22 Millionen Euro.

Laut Journalist Florian Plettenberg steht der HSV weiterhin in regelmässigem Kontakt mit Arsenal. Beide Seiten – Klub und Spieler – wünschen sich eine Einigung.