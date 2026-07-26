Al-Nassr: Fast 200 Millionen Euro Schulden

Al-Nassr steht vor einer schweren Finanzkrise. Der saudische Rekordmeister, bei dem Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, hat Schulden von knapp 190 Millionen Euro aufgebaut.

Laut der saudischen Tageszeitung «Arriyadiyah» belaufen sich die Verbindlichkeiten auf mehr als 800 Millionen Saudi-Riyal (rund 187 Millionen Euro). Die finanzielle Lage hat direkte Konsequenzen für den Verein.

Neue Spieler dürfen erst verpflichtet werden, wenn die nötigen Mittel durch Sponsoringverträge oder eigene Einnahmen abgesichert sind. Mehrere Spieler sollen zudem bereits Gehaltsnachzahlungen erhalten haben.

Der staatliche Investmentfonds Saudi-Arabiens (PIF), dem der Verein gehört, hat reagiert. Die finanziellen Handlungsspielräume der aktuellen Klubführung wurden deutlich eingeschränkt.

Zusätzlich wurde eine externe Beratungsfirma beauftragt. Ziel ist es, die Finanzstruktur des Vereins zu prüfen, Einsparpotenziale zu identifizieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Der PIF prüft zudem den Verkauf von Vereinsanteilen. Demnach liegen zwei ernsthafte Kaufangebote vor, wobei der Fond eine Teil- statt einer vollständigen Verkaufslösung bevorzugt.