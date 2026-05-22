Ronaldos Trainer Jorge Jesus tritt nach Al-Nassr-Titel zurück

Der portugiesische Trainer Jorge Jesus wird seinen Vertrag als Coach des frisch gebackenen saudischen Meisters Al-Nassr nicht verlängern.

Der 71-Jährige führte die Mannschaft in dieser Saison zum Erfolg, nachdem er zuvor während zwei Jahren noch Al-Hilal trainierte. Jesus sagte noch am Donnerstagabend nach dem Titel mit Al-Nassr: «Ich bin hierhergekommen, um Cristiano und diesem Verein zu helfen zu gewinnen. Wir haben alle gemeinsam unglaubliche Arbeit geleistet. Nun ist es für mich an der Zeit zu gehen.»

Der 4:1-Sieg gegen den Damac FC war gleichbedeutend mit dem Titelgewinn. CR7 steuerte zwei Treffer bei. Al-Hilal, Jesus‘ Ex-Klub, landet mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 2.