Salah plötzlich wieder ein Thema in Italien

Bahnt sich bei Mohamed Salah doch noch ein spektakulärer Wechsel an? Laut «Football Insider» arbeiten sowohl AS Rom als auch AC Mailand an einem möglichen Transfer des Superstars von Liverpool. Beide italienischen Topklubs sollen die Unsicherheit rund um Salahs Zukunft nutzen wollen, um sich in Stellung zu bringen.

Dem Bericht zufolge bereiten sowohl Roma als auch Milan konkrete Angebote vor. Vor allem eine Rückkehr nach Italien hätte durchaus Brisanz. Salah spielte bereits zwischen 2015 und 2017 für die Roma und schaffte dort einst endgültig den Durchbruch auf internationalem Niveau. Noch heute geniesst der Ägypter in Rom enormen Respekt.

Wie realistisch ein Deal tatsächlich wäre, bleibt allerdings offen. Salah gehört trotz seines Alters weiterhin zu den grössten Stars des Weltfussballs und dürfte finanziell nur schwer zu stemmen sein. Trotzdem scheint man in Italien zumindest die Hoffnung zu haben, dass die aktuell unklare Situation rund um seine Zukunft eine Tür öffnen könnte.